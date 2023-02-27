Кузнецова Апполинария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1897
Рождение ребёнка
16.03.1903
Рождение ребёнка
24.12.1904
Рождение ребёнка
16.10.1907
Рождение ребёнка
24.05.1910
Рождение ребёнка
17.05.1912
Рождение ребёнка
13.05.1913
Рождение ребёнка
07.04.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1952