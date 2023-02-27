Кузнецова Апполинария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Апполинария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Около 1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Евстафьевич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1952
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