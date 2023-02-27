Кузнецова Хиония Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Хиония Семеновна

Кузнецова Хиония Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Кузнецов Александр Евстафьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Кузнецов Константин Евстафьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Кузнецова) Парасковья Евстафьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Образцова (Кузнецова) Вера Евстафьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: (Кузнецова) Екатерина Евстафьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.