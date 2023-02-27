Кузнецов Александр Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Евстафьевич

Кузнецов Александр Евстафьевич

Место рождения

Доронино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Жена

Около 1874 г.р.

Дети

Около 1893 г.р.
Около 1894 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Кузнецов Евстафий Кузьмич

Мать: Кузнецова Хиония Семеновна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Кузнецов Ливерий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1910

Сын: Кузнецов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.06.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.