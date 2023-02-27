Кузнецов Александр Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Кузнецов Ливерий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1897
Рождение ребёнка
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1904
Рождение ребёнка
Около 1907
Рождение ребёнка
03.06.1910
Сын: Кузнецов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Алевтина Кирилловна
Рождение ребёнка
02.06.1913
Смерть
Неизвестно