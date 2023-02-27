Кузнецов Евстафий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти15.04.1914
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Кузнецов Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна
Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Кузнецов Константин Евстафьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Кузнецова) Парасковья Евстафьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Образцова (Кузнецова) Вера Евстафьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
12.11.1883
Дочь: (Кузнецова) Екатерина Евстафьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна
Смерть
15.04.1914