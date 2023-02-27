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Кузнецов Евстафий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

15.04.1914

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Хиония Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Кузнецов Александр Евстафьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна

Доронино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Кузнецов Константин Евстафьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Кузнецова) Парасковья Евстафьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Образцова (Кузнецова) Вера Евстафьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1883

Дочь: (Кузнецова) Екатерина Евстафьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Хиония Семеновна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.04.1914

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