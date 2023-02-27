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Кузнецов Анфилохий Константинович

Место рождения

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907

Отец: Кузнецов Константин Евстафьевич

Мать: Кузнецова Апполинария Михайловна

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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