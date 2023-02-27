Кузнецов Анфилохий Константинович
Место рождения
Дата рождения16.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно