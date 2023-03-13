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Ракитинъ Яковъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ракитинъ Яковъ

Мать: Ракитина Аксинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ракитинъ Степанъ

Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Ракитина) Пелагея

Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ракитинъ Алексей

Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ракитинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ракитинъ Николай

Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Ракитина) Агрофена

Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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