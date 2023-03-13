Ракитинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ракитинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ракитинъ Степанъ
Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Ракитина) Пелагея
Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ракитинъ Алексей
Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ракитинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ракитинъ Николай
Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Ракитина) Агрофена
Мать ребёнка: Ракитина Ефросинья Афонасьева