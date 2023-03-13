Ракитина Ефросинья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Ефросинья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ракитинъ Степанъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ракитинъ Алексей

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ракитинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ракитинъ Николай

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Яковъ

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