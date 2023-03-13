Ракитина Ефросинья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ракитинъ Степанъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ракитинъ Алексей
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ракитинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ракитинъ Николай
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Яковъ