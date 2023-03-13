Ракитинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ракитинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ракитинъ Петръ
Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ракитинъ Александръ
Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно