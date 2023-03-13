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Ракитинъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ракитинъ Яковъ

Мать: Ракитина Ефросинья Афонасьева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ракитинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ракитинъ Петръ

Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ракитинъ Александръ

Мать ребёнка: Ракитина Евгения Герасимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракитина Евгения Герасимова

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