Ракитина Аксинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ракитинъ Яковъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ракитинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Яковъ