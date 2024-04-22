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Таскин Михаил Васильевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.

Отец: Таскин Василий Демидович

Мать: Таскина Мария Алексеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Бракосочетание
12.07.1864 ст.

Жена: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.

Дочь: Таскина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.05.1867 ст.

Дочь: Таскина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.

Дочь: Таскина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.

Дочь: Таскина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1879 ст.

Сын: Таскин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Того же села крестьянин Иоанн Иоаннов Воронов и крестьянская девица Анастасия Иоаннова Коновалова.
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.

Сын: Таскин Роман Михайлович

Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Деревни Изыкчуля поселенец Алексей Кадратов и поселенка Анна Андреева Лунькова (?)..
Смерть
Неизвестно
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