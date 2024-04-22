Таскин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.
Отец: Таскин Василий Демидович
Мать: Таскина Мария Алексеевна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Бракосочетание
12.07.1864 ст.
Жена: Таскина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.
Дочь: Таскина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
19.05.1867 ст.
Дочь: Таскина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.
Дочь: Таскина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Дочь: Таскина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
18.05.1879 ст.
Сын: Таскин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна
Восприемники: Того же села крестьянин Иоанн Иоаннов Воронов и крестьянская девица Анастасия Иоаннова Коновалова.
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.
Мать ребёнка: Таскина Елена Семеновна
Восприемники: Деревни Изыкчуля поселенец Алексей Кадратов и поселенка Анна Андреева Лунькова (?)..
Смерть
Неизвестно