Таскина Мария Алексеевна Вычислено 1818 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Таскина Мария Алексеевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1818 ст.

умерла 11.09.1856 ст., Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дети
Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна25.07.1835 ст. г.р.
Таскин Деомид ВасильевичВычислено 1838 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки от 30.10.1850г ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)

Рождение ребёнка
25.07.1835 ст.

Дочь: Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Сын: Таскин Деомид Васильевич

Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: (Таскина) Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Таскин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)

Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Сын: Таскин Егор (Георгий) Васильевич

Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Ревизские сказки от 30.10.1850г. ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)

Смерть
11.09.1856 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

от горячки

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