Таскина Мария Алексеевна
женский, родилась Вычислено 1818 ст.
умерла 11.09.1856 ст., Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Дети
Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна25.07.1835 ст. г.р.
Таскин Деомид ВасильевичВычислено 1838 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
Вычислено 1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1835 ст.
Дочь: Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: (Таскина) Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Сын: Таскин Егор (Георгий) Васильевич
Отец ребёнка: Таскин Василий Демидович
Смерть
11.09.1856 ст.
Ревизские сказки от 30.10.1850г ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)