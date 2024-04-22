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Таскин Егор (Георгий) Васильевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1848 ст.

Дата смерти

25.06.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.

Отец: Таскин Василий Демидович

Мать: Таскина Мария Алексеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки от 30.10.1850г. ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Бракосочетание
08.01.1868 ст.

Жена: Таскина Анастасия Алексеевна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: со стороны жениха: крестьяне д.Андроновой Михаил Васильев Таскин и Прокопий Алексеев Шарыпов (?) со стороны невесты: крестьяне д.Андроновой Харлампий Гордеев и Александр Сафонов Лыткин (?)... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Сын: Таскин Герасим Георгиевич

Мать ребёнка: Таскина Анастасия Алексеевна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Воспреимники: с.Ужур крестьянин Михаил Елиферьев Таскин и крестьянская девица Матрона Харлампиева Лыткина
Рождение ребёнка
05.02.1877 ст.

Сын: Таскин Иннокентий Георгиевич

Мать ребёнка: Таскина Анастасия Алексеевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.11.1879 ст.

Дочь: Стефанида Георгиевна

Мать ребёнка: Таскина Анастасия Алексеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: с.Ужур крестьянин Гермоген Павлов Замятин и поселенческая жена Вера Васильева Туманова
Смерть
25.06.1919 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
от старости - 70 лет
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