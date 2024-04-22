Таскин Егор (Георгий) Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848 ст.
Дата смерти25.06.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1848 ст.
Отец: Таскин Василий Демидович
Мать: Таскина Мария Алексеевна
Ревизские сказки от 30.10.1850г. ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Бракосочетание
08.01.1868 ст.
Поручители: со стороны жениха: крестьяне д.Андроновой Михаил Васильев Таскин и Прокопий Алексеев Шарыпов (?) со стороны невесты: крестьяне д.Андроновой Харлампий Гордеев и Александр Сафонов Лыткин (?)... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.
Сын: Таскин Герасим Георгиевич
Мать ребёнка: Таскина Анастасия Алексеевна
Воспреимники: с.Ужур крестьянин Михаил Елиферьев Таскин и крестьянская девица Матрона Харлампиева Лыткина
Рождение ребёнка
05.02.1877 ст.
Сын: Таскин Иннокентий Георгиевич
Мать ребёнка: Таскина Анастасия Алексеевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.11.1879 ст.
Дочь: Стефанида Георгиевна
Мать ребёнка: Таскина Анастасия Алексеевна
Восприемники: с.Ужур крестьянин Гермоген Павлов Замятин и поселенческая жена Вера Васильева Туманова
Смерть
25.06.1919 ст.
от старости - 70 лет