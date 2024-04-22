Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.07.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1835 ст.

Отец: Таскин Василий Демидович

Мать: Таскина Мария Алексеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
13.01.1852 ст.

Муж: Иванченко Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
В поручителях: Елиферий Демидов Таскин
Рождение ребёнка
02.12.1852 ст.

Сын: Иванченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1858 ст.

Дочь: Иванченко Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
В восприемниках Мариамна Васильева Таскина
Рождение ребёнка
18.04.1863 ст.

Сын: Иванченко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1864 ст.

Дочь: Иванченко Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.10.1865 ст.

Сын: Иванченко Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.08.1869 ст.

Сын: Иванченко Максим

Отец ребёнка: не указан

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванченко Александра Васильевна

Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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