Иванченко (Таскина) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1835 ст.
Отец: Таскин Василий Демидович
Мать: Таскина Мария Алексеевна
Бракосочетание
13.01.1852 ст.
В поручителях: Елиферий Демидов Таскин
Рождение ребёнка
02.12.1852 ст.
Сын: Иванченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1858 ст.
Дочь: Иванченко Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович
В восприемниках Мариамна Васильева Таскина
Рождение ребёнка
18.04.1863 ст.
Сын: Иванченко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1864 ст.
Дочь: Иванченко Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1865 ст.
Сын: Иванченко Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович
Рождение ребёнка
13.08.1869 ст.
Сын: Иванченко Максим
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванченко Александра Васильевна
Отец ребёнка: Иванченко Василий Федорович
Смерть
Неизвестно