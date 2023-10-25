Таскина (Тюндешева) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.07.1864 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.
Дочь: Таскина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1867 ст.
Дочь: Таскина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.
Дочь: Таскина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Дочь: Таскина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1879 ст.
Сын: Таскин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич
Восприемники: Того же села крестьянин Иоанн Иоаннов Воронов и крестьянская девица Анастасия Иоаннова Коновалова.
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.
Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич
Восприемники: Деревни Изыкчуля поселенец Алексей Кадратов и поселенка Анна Андреева Лунькова (?)..
Смерть
Неизвестно