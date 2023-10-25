Таскина (Тюндешева) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскина (Тюндешева) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Вычислено 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Камларской управы ясачная девица
Бракосочетание
12.07.1864 ст.

Муж: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.

Дочь: Таскина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.05.1867 ст.

Дочь: Таскина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.04.1870 ст.

Дочь: Таскина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.

Дочь: Таскина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1879 ст.

Сын: Таскин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Того же села крестьянин Иоанн Иоаннов Воронов и крестьянская девица Анастасия Иоаннова Коновалова.
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.

Сын: Таскин Роман Михайлович

Отец ребёнка: Таскин Михаил Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Деревни Изыкчуля поселенец Алексей Кадратов и поселенка Анна Андреева Лунькова (?)..
Смерть
Неизвестно
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