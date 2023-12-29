Таскин Роман Михайлович 29.09.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Таскин Роман Михайлович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 29.09.1880 ст., Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

умер Неизвестно

Отец
Таскин Михаил ВасильевичВычислено 1846 ст. г.р.
Мать
Таскина (Тюндешева) Елена СеменовнаВычислено 1844 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880 ст.

Отец: Таскин Михаил Васильевич

Мать: Таскина (Тюндешева) Елена Семеновна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: Деревни Изыкчуля поселенец Алексей Кадратов и поселенка Анна Андреева Лунькова (?)..

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.