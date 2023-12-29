Таскин Роман Михайлович
мужской, родился 29.09.1880 ст., Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
умер Неизвестно
ОтецТаскин Михаил ВасильевичВычислено 1846 ст. г.р.
МатьТаскина (Тюндешева) Елена СеменовнаВычислено 1844 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Восприемники: Деревни Изыкчуля поселенец Алексей Кадратов и поселенка Анна Андреева Лунькова (?)..