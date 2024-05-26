Исаев Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960

Отец: Исаев Владимир Афанасьевич

Мать: Исаева Зинаида Антоновна

Рождение ребёнка
03.05.1990

Дочь: Лепехина (Исаева) Кира Викторовна

Мать ребёнка: Исаева -

Рождение ребёнка
23.02.1997

Сын: Синицын Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна

Прудские Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

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