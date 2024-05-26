Исаев Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960
Рождение ребёнка
03.05.1990
Дочь: Лепехина (Исаева) Кира Викторовна
Мать ребёнка: Исаева -
Рождение ребёнка
23.02.1997
Сын: Синицын Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна
Прудские Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область