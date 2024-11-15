деревня Прудские Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Прудские Выселки

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
Прудские выс. (Порточки тож) дер.3241на тр. Мих.-Прон. р. Проне и ручье Алешинке1394374328696333Прудск. слободаЦерк.-прих. шк., 2 мелочные лавки
При дер. Прудских выс. купца Лыкова стор.3252при р. Проне116333Прудск. слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
1275Прудские Выселкидеревня54°12'с.ш.39°05'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Щетининское сельское поселение
61617491136д Прудские Выселкидеревня

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