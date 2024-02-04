Лепехина (Исаева) Кира Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехина (Исаева) Кира Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990

Отец: Исаев Виктор Владимирович

Мать: Исаева -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепехина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1997 по 2007
Тула, город Тула, Тульская область
Школа №1
Бракосочетание
28.08.2010

Муж: Лепехин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.2011

Дочь: Лепехина Ангелина Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич

Образование
По 2015
Тула, город Тула, Тульская область
ТГПУ им. Толстого Факультет: Искусств и гуманитарных наук Специальность: Социально-педагогических наук, социологии и политологии Форма обучения: Заочное отделение Статус: Студентка (специалист)
Рождение ребёнка
06.12.2021

Сын: Лепехин - Андреевич

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич

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