Лепехина (Исаева) Кира Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990
Отец: Исаев Виктор Владимирович
Мать: Исаева -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепехина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1997 по 2007
Школа №1
Бракосочетание
28.08.2010
Рождение ребёнка
01.02.2011
Дочь: Лепехина Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич
Образование
По 2015
ТГПУ им. Толстого Факультет: Искусств и гуманитарных наук Специальность: Социально-педагогических наук, социологии и политологии Форма обучения: Заочное отделение Статус: Студентка (специалист)
Рождение ребёнка
06.12.2021
Сын: Лепехин - Андреевич
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Андреевич