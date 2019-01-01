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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1846Ерино, д. вл.при р. Проне.7750275278
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Сц. Ерино и Д. Завидовка68Гр. Толстая530497
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ерино сельцо3198близь р. Прони8833940874767104МаковоКирпичный завод, мелочная лавка
Еринская экон. г. Ганкина влад. усад.3217близь р. Прони—3310436794МаковоВинный завод
Еринская г. Ганкина мельница3232на р. Проне—314679½6МаковоВод. мельн. о 6 постат.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
928Октябрьскийраб.посёлок54°15'с.ш.38°53'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617154051рп Октябрьскийрабочий поселок