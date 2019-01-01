рабочий посёлок Октябрьский, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Октябрьский

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1846Ерино, д. вл.при р. Проне.7750275278

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Сц. Ерино и Д. Завидовка68Гр. Толстая530497

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Маковская волость
Ерино сельцо3198близь р. Прони8833940874767104МаковоКирпичный завод, мелочная лавка
Еринская экон. г. Ганкина влад. усад.3217близь р. Прони3310436794МаковоВинный завод
Еринская г. Ганкина мельница3232на р. Проне314676МаковоВод. мельн. о 6 постат.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
928Октябрьскийраб.посёлок54°15'с.ш.38°53'в.д.N-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Октябрьское городское поселение
61617154051рп Октябрьскийрабочий поселок

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