Исаев Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Исаев Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Исаев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Исаева Зинаида Антоновна
Рождение ребёнка
14.04.1967
Мать ребёнка: Исаева Зинаида Антоновна
Смерть
1993
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23880°С, 39,06050°В