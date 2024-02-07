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Исаев Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Исаев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Исаев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Исаева Зинаида Антоновна

Рождение ребёнка
14.04.1967

Сын: Исаев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Исаева Зинаида Антоновна

Смерть
1993
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23880°С, 39,06050°В

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