Исаева Зинаида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1939
Дата смерти23.12.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Исаев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Исаев Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Владимир Афанасьевич
Смерть
23.12.2015
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23880°С, 39,06050°В