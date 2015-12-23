Исаева Зинаида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Зинаида Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1939

Дата смерти

23.12.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Исаев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Исаев Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Владимир Афанасьевич

Смерть
23.12.2015
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23880°С, 39,06050°В
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