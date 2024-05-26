Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1978

Отец: Синицын Алексей

Мать: Синицына (Банина) Инесса Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Петр Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1997

Сын: Синицын Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Исаев Виктор Владимирович

Прудские Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.2006

Дочь: (Родионова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Петрович

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