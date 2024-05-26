Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1997
Сын: Синицын Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Исаев Виктор Владимирович
Прудские Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.2006
Дочь: (Родионова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Петрович