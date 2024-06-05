Синицына (Банина) Инесса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Банина) Инесса Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банин Виктор Александрович

Мать: Банина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова (Синицына) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Синицын Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Синицын Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Алексей

Рождение ребёнка
05.11.1978

Дочь: Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна

Отец ребёнка: Синицын Алексей

Рождение ребёнка
27.09.1981

Дочь: Калушина (Синицына) Оксана Алексеевна

Отец ребёнка: Синицын Алексей

Рождение ребёнка
04.05.1983

Сын: Синицын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Синицын Алексей

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