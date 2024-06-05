Синицына (Банина) Инесса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова (Синицына) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Синицын Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицын Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Синицын Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицын Алексей
Рождение ребёнка
05.11.1978
Дочь: Родионова (Синицына) Эмма Алексеевна
Отец ребёнка: Синицын Алексей
Рождение ребёнка
27.09.1981
Дочь: Калушина (Синицына) Оксана Алексеевна
Отец ребёнка: Синицын Алексей
Рождение ребёнка
04.05.1983
Отец ребёнка: Синицын Алексей