Банина Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1940
Дата смерти05.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына (Банина) Инесса Викторовна
Отец ребёнка: Банин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1965
Сын: Банин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Банин Виктор Александрович
Смерть
05.03.1993
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23894°С, 39,05996°В