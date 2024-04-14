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Банина Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1940

Дата смерти

05.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940

Отец: не указан

Мать: Камерцель Эрна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына (Банина) Инесса Викторовна

Отец ребёнка: Банин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1965

Сын: Банин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Банин Виктор Александрович

Смерть
05.03.1993
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23894°С, 39,05996°В

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