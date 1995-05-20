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Банин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1937

Дата смерти

20.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937

Отец: Банин Александр

Мать: Банина Ирина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына (Банина) Инесса Викторовна

Мать ребёнка: Банина Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.04.1965

Сын: Банин Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Банина Валентина Яковлевна

Смерть
20.05.1995
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23894°С, 39,05996°В

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