Банин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1937
Дата смерти20.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937
Отец: Банин Александр
Мать: Банина Ирина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына (Банина) Инесса Викторовна
Мать ребёнка: Банина Валентина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1965
Сын: Банин Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Банина Валентина Яковлевна
Смерть
20.05.1995
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23894°С, 39,05996°В