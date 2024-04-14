Камерцель Эрна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамерцель Эрна Александровна

Камерцель Эрна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1915

Дата смерти

24.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Немка с Поволжья
Рождение ребёнка
01.02.1940

Дочь: Банина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.07.1991
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23551°С, 39,06004°В

Мы используем куки для улучшения работы сайта.