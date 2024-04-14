Камерцель Эрна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1915
Дата смерти24.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Немка с Поволжья
Рождение ребёнка
01.02.1940
Дочь: Банина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.07.1991
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23551°С, 39,06004°В