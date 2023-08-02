Титов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1910
Дата смерти21.04.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910
Отец: Титов Данила
Рождение ребёнка
Около 1932
Мать ребёнка: Титова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Около 08.06.1934
Рождение ребёнка
22.12.1937
Дочь: Сулим Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Титова Александра Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Мать ребёнка: Титова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 08.03.1953
Рождение ребёнка
?.06.1955
Мать ребёнка: Титова Александра Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.04.1971