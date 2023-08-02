Титов Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1910

Дата смерти

21.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1932 г.р.
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1937 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910

Отец: Титов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Титов Николай Иванович

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Около 08.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
22.12.1937

Дочь: Сулим Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Титов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Около 08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Титов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Титова Александра Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.04.1971
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