Титова (Залукаева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Залукаева) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

25.02.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1932 г.р.
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1937 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908

Отец: Залукаев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Титов Николай Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Около 08.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Рождение ребёнка
22.12.1937

Дочь: Сулим Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Титов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Около 08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Рождение ребёнка
?.06.1955

Сын: Титов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.02.1990
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