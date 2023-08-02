Титова (Залукаева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1908
Дата смерти25.02.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908
Отец: Залукаев Степан
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Титов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Около 08.06.1934
Рождение ребёнка
22.12.1937
Дочь: Сулим Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Данилович
Рождение ребёнка
01.04.1941
Отец ребёнка: Титов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 08.03.1953
Рождение ребёнка
?.06.1955
Отец ребёнка: Титов Иван Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.02.1990