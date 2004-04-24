Сулим (Титова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1937
Дата смерти24.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1937
Отец: Титов Иван Данилович
Рождение ребёнка
22.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулим Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулим Александр Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.2004
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia
Похороны
Неизвестно
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia