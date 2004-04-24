Сулим (Титова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулим (Титова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1937

Дата смерти

24.04.2004

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1937

Отец: Титов Иван Данилович

Мать: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
22.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулим Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулим Александр Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.2004
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia
Похороны
Неизвестно
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia
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