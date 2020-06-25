Сулим Александр Михайлович
Место рожденияChoibalsan, Dornod Mongolia
Дата рождения02.08.1941
Дата смерти25.06.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941
Отец: Старицын/стариков ?
Мать: Галина Дмитриевна
Choibalsan, Dornod Mongolia
Рождение ребёнка
22.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сулим Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сулим Валентина Ивановна
Смерть
25.06.2020
комсомольск на амуре, Хабаровский край Russian Federation
Похороны
Неизвестно
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia