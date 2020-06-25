Сулим Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулим Александр Михайлович

Сулим Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Choibalsan, Dornod Mongolia

Дата рождения

02.08.1941

Дата смерти

25.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941

Отец: Старицын/стариков ?

Мать: Галина Дмитриевна

Choibalsan, Dornod Mongolia
Рождение ребёнка
22.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулим Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулим Валентина Ивановна

Смерть
25.06.2020
комсомольск на амуре, Хабаровский край Russian Federation
Похороны
Неизвестно
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close