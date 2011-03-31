Титов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

31.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Титов Иван Данилович

Мать: Титова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Раиса Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Раиса Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер Лесной промышленности
Смерть
31.03.2011
681076 Snezhnyy, Khabarovsk Krai Russia
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