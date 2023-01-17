Петровская (Гаврилова) Лидия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Около 1932
Вологодская обл, Харовский р-н, д. Дитятево
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Козлова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Иванович
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Дитятево
Рождение ребёнка
1939
Сын: Петровский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1987