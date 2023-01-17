Петровская (Гаврилова) Лидия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровская (Гаврилова) Лидия Евгеньевна

Петровская (Гаврилова) Лидия Евгеньевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гаврилов Евгений Александрович

Мать: Гаврилова Александра Васильевна

Бракосочетание
Около 1932

Муж: Петровский Дмитрий Иванович

Вологодская обл, Харовский р-н, д. Дитятево
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Козлова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Иванович

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Дитятево
Рождение ребёнка
1939

Сын: Петровский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1987
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close