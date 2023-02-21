Гаврилова (Володинцева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Володинцева) Александра Васильевна

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Место рождения

Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино

Дата рождения

1872

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Володинцев Василий Васильевич

Мать: не указана

Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
10.12.1894

Сын: Гаврилов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1894

Муж: Гаврилов Евгений Александрович

Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Гаврилов Вениамин Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Жукова Евстолия Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Петровская Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1933
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Куричиха
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