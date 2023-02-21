Гаврилова (Володинцева) Александра Васильевна
Место рожденияВологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Дата рождения1872
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Володинцев Василий Васильевич
Мать: не указана
Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
10.12.1894
Сын: Гаврилов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Бракосочетание
1894
Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гаврилов Вениамин Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Жукова Евстолия Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Петровская Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
06.06.1909
Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Смерть
1933
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Куричиха