Петровский Дмитрий Иванович
Место рожденияВологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Дитятево
Дата рождения1908
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Дитятево
Бракосочетание
Около 1932
Вологодская обл, Харовский р-н, д. Дитятево
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Козлова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Петровская Лидия Евгеньевна
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Дитятево
Смерть
1938