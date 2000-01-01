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Петровский Дмитрий Иванович

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Место рождения

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Дитятево

Дата рождения

1908

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Дитятево
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Петровская Лидия Евгеньевна

Вологодская обл, Харовский р-н, д. Дитятево
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Козлова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Петровская Лидия Евгеньевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Дитятево
Смерть
1938
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