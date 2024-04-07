Пригодина Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.08.1923
Дата смерти09.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1923
Место жительства
До 1931
Место жительства
После 1931
поселок Парма
поселок Парма Пермского края (недалеко от Красновишерска) - место жительства спецпоселенцев
Образование
Около 1941
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
До 1951
Место жительства
Около 1951
Верх-Язьва, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Около 1973
Новоузенка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
09.05.1992
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край