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Пригодина Вера Ивановна

Место рождения

Московское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

06.08.1923

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1923

Отец: Пригодин Иван Яковлевич

Мать: Пригодина Валентина Афанасьевна

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Место жительства
До 1931
Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Место жительства
После 1931
поселок Парма
поселок Парма Пермского края (недалеко от Красновишерска) - место жительства спецпоселенцев
Образование
Около 1941
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
До 1951

Муж: Шефер Александр Александрович

Место жительства
Около 1951
Верх-Язьва, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Около 1973
Новоузенка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
09.05.1992
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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