Пригодина (Томилина) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пригодина (Томилина) Валентина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1904

Дата смерти

29.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1904

Отец: Томилин Афанасий Никитич

Мать: Томилина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.08.1923

Дочь: Пригодина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
До 1923

Муж: Пригодин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Пригодин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Место жительства
До 1931
Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пригодина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич

поселок Парма
поселок Парма Пермского края (недалеко от Красновишерска) - место жительства спецпоселенцев
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Жикоренцева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич

поселок Парма
поселок Парма Пермского края (недалеко от Красновишерска) - место жительства спецпоселенцев
Смерть
29.05.1973
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