Пригодина (Томилина) Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1904
Дата смерти29.05.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1904
Рождение ребёнка
06.08.1923
Дочь: Пригодина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
01.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич
Место жительства
До 1931
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пригодина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич
поселок Парма
поселок Парма Пермского края (недалеко от Красновишерска) - место жительства спецпоселенцев
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Жикоренцева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Пригодин Иван Яковлевич
поселок Парма
поселок Парма Пермского края (недалеко от Красновишерска) - место жительства спецпоселенцев
Смерть
29.05.1973