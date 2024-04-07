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Пригодин Михаил Иванович
Пригодин Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Московское
, Изобильненский, Ставропольский край
Дата рождения
1931
Дата смерти
1932
Пол
Мужской
Отец
Пригодин Иван Яковлевич
1897 г.р.
Мать
Пригодина (Томилина) Валентина Афанасьевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Пригодин Иван Яковлевич
Мать:
Пригодина Валентина Афанасьевна
Московское
, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
1932
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