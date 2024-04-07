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Пригодин Михаил Иванович

Место рождения

Московское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1931

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Пригодин Иван Яковлевич

Мать: Пригодина Валентина Афанасьевна

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
1932
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