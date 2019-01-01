село Московское, село Московское, Изобильненский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Московское

Изобильненский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
План участка земли селения Московского Московской волости Ставропольского уезда Ставропольской губернии. 1910 г. // Гос. архив Ставропольского края. Фонд 1253. Опись 1. Д Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
71Село Московское.при ручье Московском, на почтовом тракте из Ставрополя в Ростов на Дону.3038318001651великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 16, лавок 7, питейных домов 12. Ярмарка одна - 17 марта (Алексеевская).

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Московская волость
село Московское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Изобильненский район
88302Московскоесело45°17'41°55'L-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Изобильненский
7713000141с Московское#Н/Д
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