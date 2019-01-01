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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План участка земли селения Московского Московской волости Ставропольского уезда Ставропольской губернии. 1910 г. // Гос. архив Ставропольского края. Фонд 1253. Опись 1. Д Показать все
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
71Село Московское.при ручье Московском, на почтовом тракте из Ставрополя в Ростов на Дону.3038318001651великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 16, лавок 7, питейных домов 12. Ярмарка одна - 17 марта (Алексеевская).
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Московское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88302Московскоесело45°17'41°55'L-37-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7713000141с Московское#Н/Д