Томилина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Стрельникова Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилин Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
08.03.1904

Дочь: Пригодина Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилин Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина (Мария?) Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилин Афанасий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилин Афанасий Никитич

Смерть
Неизвестно
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