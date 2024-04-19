Томилина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Стрельникова Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилин Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
08.03.1904
Дочь: Пригодина Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилин Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина (Мария?) Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилин Афанасий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно