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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Аннаизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.Разные источники
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
22Село Михайловское.При р. Ташле.957622682095великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 11, хлеб. обществ. магазинов 4, питейных домов 14, маслобойни 3, лавки 4. Волостное правление; квартира станового Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Михайловка
село Михайловское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
140503Михайловскгород45°07.9'42°01.6'L-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7658101001г Михайловск#Н/Д