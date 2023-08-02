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Тарасенко Яков

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1887

Дата смерти

25.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
1920 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Тарасенко ?

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тарасенко / 1-Й Брак / Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасенко Александр Яковлиевич

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.02.1927

Дочь: Цурикова Екатерина

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: !

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Смерть
25.12.1960
Похороны
Неизвестно
Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
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