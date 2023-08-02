Тарасенко Яков
Место рожденияРоссия
Дата рождения1887
Дата смерти25.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Тарасенко ?
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тарасенко / 1-Й Брак / Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасенко Александр Яковлиевич
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
12.02.1927
Дочь: Цурикова Екатерина
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: !
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Смерть
25.12.1960
Похороны
Неизвестно