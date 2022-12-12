село Толстихино, село Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Толстихино

Уярский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Толстихинская волость
1275Толстихинское, с., (п. уч. Толстихинский, 259 дол.), на рч. Большой Авде; церк. Сергиевск. [1]; ц.-пр. шк.; хлеб.-з. маг.94314318

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Уярский район
166392Толстихиносело55°41'94°28'N-46-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Уярский муниципальный район, Сельское поселение Толстихинский сельсовет
4657420101с Толстихино#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close