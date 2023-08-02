?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарасенко) ?
Отец ребёнка: Тарасенко ?
Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цурикова (Тарасенко) Екатерина Яковлиевна
Отец ребёнка: Тарасенко ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Тарасенко Яков
Отец ребёнка: Тарасенко ?