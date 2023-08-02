Тарасенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко ?

Тарасенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарасенко) ?

Мать ребёнка: ?

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цурикова (Тарасенко) Екатерина Яковлиевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Тарасенко Яков

Мать ребёнка: ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.