(Журавлева) Марфа Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Журавлева) Марфа Савельевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1892

Дата смерти

31.05.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1920 г.р.
1927 г.р.
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СК
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тарасенко / 1-Й Брак / Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Тарасенко Яков

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасенко Александр Яковлиевич

Отец ребёнка: Тарасенко Яков

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.02.1927

Дочь: Цурикова Екатерина

Отец ребёнка: Тарасенко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: !

Отец ребёнка: Тарасенко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасенко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасенко Яков

Смерть
31.05.1965
Похороны
Неизвестно
Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край