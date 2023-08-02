(Журавлева) Марфа Савельевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1892
Дата смерти31.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тарасенко / 1-Й Брак / Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Тарасенко Яков
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасенко Александр Яковлиевич
Отец ребёнка: Тарасенко Яков
Рождение ребёнка
12.02.1927
Дочь: Цурикова Екатерина
Отец ребёнка: Тарасенко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: !
Отец ребёнка: Тарасенко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенко Яков
Смерть
31.05.1965
Похороны
Неизвестно