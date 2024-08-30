Башенин Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1855
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Башенина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Башенина) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна
Смерть
1855
Упоминание
15.01.1858
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Упоминание
15.01.1858 ст.
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. Ивана Леонтьева второй сын: Петръ (Башенин Петр Иванович) 9-ая ревизия -... Показать все