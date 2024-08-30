Башенин Иван Леонтьевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенин Иван Леонтьевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Башенин Леонтий Петрович

Мать: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина Степанида Кононовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Башенин Анисим Иванович

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Башенин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Сын: Башенин Петр Иванович

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Башенина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Башенин Иван Иванович

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Башенин Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Башенина) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Упоминание
15.01.1858
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. По 9-й ревизии 72 года. Умер в 1855 году. Ивана Леонтьева сыновья: Матве... Показать все
Упоминание
15.01.1858 ст.
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года 15 января города Сарапула Вятской губернии. стр.95/об. Мужской пол. Купцы. Иван Леонтьевъ Башенинъ. Ивана Леонтьева второй сын: Петръ (Башенин Петр Иванович) 9-ая ревизия -... Показать все

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