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Башенин Гаврила Иванович

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Башенин Иван Леонтьевич

Мать: Башенина Степанида Кононовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Башенин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Башенина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Башенин Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: Башенина Анна Алексеевна

Смерть
1892
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1980

Сын: Башенин Егор Гаврилович

Мать ребёнка: Башенина Анна Алексеевна

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