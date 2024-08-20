Башенин Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башенина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Башенин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Башенина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Башенина Анна Алексеевна
Смерть
1892
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: Башенина Анна Алексеевна