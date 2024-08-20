Башенина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башенина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башенин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Башенин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Башенин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Башенин Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Башенин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Башенин Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Башенин Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно

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