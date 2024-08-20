Башенина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Башенин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Башенин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Башенин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1980
Отец ребёнка: Башенин Гаврила Иванович
Смерть
Неизвестно