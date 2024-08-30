Башенина Настасья Савельевна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенина Настасья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башенин Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Башенин Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Башенин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Башенин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Башенин Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Башенин Феоктист Леонтьевич

Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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