Башенина Настасья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Башенин Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Башенин Феоктист Леонтьевич
Отец ребёнка: Башенин Леонтий Петрович
Смерть
Неизвестно