Башенин Яков Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1847
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Башенина) Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Башенин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Башенин Венеамин Яковлевич
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Башенина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна
Смерть
1847