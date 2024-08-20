Башенин Яков Леонтьевич 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенин Яков Леонтьевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Башенин Леонтий Петрович

Мать: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Башенин Агафон Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Башенина) Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Башенин Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Башенин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Башенин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Башенин Венеамин Яковлевич

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Башенина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Башенина Авдотья Ивановна

Смерть
1847
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

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